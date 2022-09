Lei eleitoral: Batota ou regeneração?

Em fevereiro de 1998, a reforma esteve quase fechada: “Governo e PSD em sintonia sobre nova lei eleitoral”, noticiava o Expresso. Mas António Costa, o ministro dos Assuntos Parlamentares, não se entendeu com Marcelo Rebelo de Sousa, então líder do PSD: convergiam numa reforma eleitoral para um sistema inspirado no alemão — círculos uninominais com círculos regionais ou um nacional de compensação para garantir a proporcionalidade —, mas desentenderam-se nos pormenores. Marcelo queria reduzir o número de deputados de 230 para 182 e temia que os círculos regionais propostos pelo PS fixassem o mapa da regionalização. A reforma morreu. Agora, 20 anos depois, a discussão regressa, mas dificilmente terá resultados.

Quando esta proposta reapareceu no programa eleitoral do PS, motivou um artigo arrasador do bloquista Francisco Louçã no Expresso, que levou a uma resposta de José Ribeiro e Castro na semana seguinte, que motivou uma réplica do deputado independente Paulo Trigo Pereira no “Observador”. Já vamos aos argumentos.