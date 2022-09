Guarda e Viseu pressionam a direita

A nova configuração dos círculos eleitorais — Guarda e Viseu perdem um deputado cada para Lisboa e Porto — não beneficia a direita, obriga o PS a um maior esforço em dois distritos do interior (se quiser a maioria absoluta) e dá mais esperança aos pequenos partidos nos distritos metropolitanos.

A variação do número de deputados por círculo tem a ver com a quantidade de eleitores recenseados, e a tendência dessa distribuição tem acompanhado as flutuações da população entre um interior cada vez mais desertificado e as zonas urbanas no litoral mais densas (ver quadro). A única exceção a esta regra é o distrito de Lisboa, que tem menos dois deputados do que há 28 anos — foi em 1991 que a Assembleia da República passou de 250 para 230 assentos — embora recupere um lugar este ano.