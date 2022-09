Empresa da família da ministra da Cultura faz novos contratos com Lisboa

A 29 de julho, dois dias antes da notícia avançada pelo Expresso sobre a existência de contratos entre a Joule — Projetos, Estudo e Coordenação, Lda. e o sector público, a empresa familiar de Graça Fonseca assinava mais um contrato com a Câmara Municipal de Lisboa. Diz respeito à elaboração do projeto de redes de infraestruturas, no âmbito do Plano de Urbanização do Vale de Santo António.

Ainda desconhecido do público existe um segundo contrato, desta vez entre a Joule Internacional — Serviços de Engenharia, Lda. e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, assinado a 20 de fevereiro deste ano. Os dois acordos surgem como ajustes diretos e representam para a empresa da ministra da Cultura um encaixe de 39.500 euros (19.900 euros, o primeiro, 19.600 euros, o segundo).