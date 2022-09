PSD sobre a greve dos motoristas: Governo seguiu a estratégia da “irresponsabilidade” e “falta de isenção”

O PSD quebrou na tarde desta quarta-feira o silêncio e, pela voz do seu vice-presidente, comentou a greve dos motoristas. Num tom particularmente crítico em relação ao papel do Governo, David Justino não usou meias palavras: “exercício desproporcionado de autoridade”, “irresponsabilidade” e “falta de isenção”.

A estas críticas, Justino acrescentou a acusação de que foi o Executivo a criar o ambiente para justificar a “intervenção musculada e espetacular” a que o país assiste.

Se no início a estratégia delineada, com vista “à prevenção e contenção de danos, nos afigurou adequada”, disse Justino, o desenrolar dos acontecimentos levou o PSD a mudar de opinião. O Executivo “fingiu querer mediar o conflito”, mas foi dando sinais de nele “querer entrar”, continuou o vice-líder dos sociais-democratas.

E como? “Começou por dramatizar as consequências” desta greve, afirmou, “chegando-se ao extremo de aparecerem, em simultâneo, três ministros a falar em três canais televisivos”.

Justino enumerou os momentos que, no entendimento do PSD, criaram o ambiente que levou ao que classificou como “exercício desproporcionado de autoridade”. Foram eles, a 24 de julho, a “espalhar o alarmismo, aconselhando ao abastecimento”; a 29 de julho “o ministro da Defesa a vir admitir o recurso às Forças Armadas” e, a 2 de agosto, “o primeiro-ministro a evocar o sentimento de revolta que se fazia sentir entre os portugueses”.

Executivo colocou-se num “beco sem saída”

Para o PSD, o Executivo acabou por se colocar num “beco sem saída”, deixando David Justino um conselho: que o Governo aposte agora “todos os seus recursos” no incentivo para que as partes envolvidas “voltem à negociação”.

“O Governo, que devia ter sido o promotor da solução, é cada vez mais parte do problema”, acusou Justino, que apelou ao “recato”, condenando uma atuação “injustificada”, traduzida na “tentativa de humilhação dos trabalhadores e dos sindicatos, com vista a reclamar vitória”.

Numa chamada de atenção para o facto de o Executivo ter deixado de fora a preocupação com “as reais condições do exercício da atividade” dos profissionais em causa e falhar nas “diligências que competiam à autoridade tributária “face aos indícios de irregularidades”, o vice-presidente do PSD sublinhou ainda que a estratégia escolhida pelo Governo “não é alheia a atual conjuntura política”

A terminar, Justino acrescentou que o PSD recusa “contribuir para a polémica instalada”, pelo que novas declarações acontecerão “em devido tempo e se assim se justificar”.