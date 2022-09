PSD lança site das legislativas em modo férias

O PSD lançou, esta segunda-feira, a sua página oficial na internet para as eleições de 6 de outubro, site que, avisa, contém “informações e conteúdos úteis”, como a lista com os nomes dos candidatos à legislativas, propostas para o ambiente/alterações climáticas, finanças públicas, saúde, agricultura e florestas e natalidade. Mas ainda está desatualizado.

Através do site, o partido liderado por Rui Rio refere ainda que os portugueses irão ficar a par de todas as iniciativas dos candidatos às eleições legislativas, bem como visualizar os novos cartazes que estão afixados de norte a sul de Portugal. No site é prometido que o PSD está a construir “a alternativa de que Portugal precisa!”, com alertas dos falhanços do Governo nos últimos quatro anos: “Dizem que o governam bem. Mas...Há 780 mil portugueses sem médico de família” ou Nunca os portugueses pagaram tantos impostos”.

Apesar do lançamento fresco da nova página web, a última entrada noticiosa remonta a quinta-feira, dia 8, altura em que o PSD postou um comunicado sobre a greve dos motoristas de matérias perigosas, conflito que os sociais-democratas disseram estar com a acompanhar com a maior apreensão. “O PSD secunda a iniciativa do Governo em mediar o conflito e em garantir o funcionamento dos serviços indispensáveis, mas estranha a forma excessiva como se tem exposto perante a opinião pública no anúncio de medidas coercivas e de salvaguarda do funcionamento daqueles serviços”, escreveu o PSD na passada semana, não constando ainda no site do partido ou no dedicado às legislativas reação à requisição civil decretada ontem pelo Governo.

A partir do regresso de férias do presidente do partido, constam da agenta três eventos: a 26 de agosto, o PSD estará presente na sessão de abertura da Universidade de Verão 2019, a 31 de agosto cumpre-se a habitual Festa do Pontal, em Monchique, no Algarve, e a 1 de setembro o encerramento da Universidade de Verão.