Militares criticam Presidente por causa dos aumentos dos juízes

A situação é inédita no mandato do atual Presidente da República: o comandante supremo das Forças Armadas criticado por militares por causa da promulgação do Estatuto dos Magistrados Judiciais, que aumenta o vencimento dos juízes no topo da carreira em €700. O Presidente da República deu luz verde ao diploma do Parlamento com avisos, chamando a atenção para a “desigualdade” em relação às remunerações dos militares — mas foi exatamente isso que caiu mal. “Estamos fortemente desapontados”, diz ao Expresso o tenente-coronel António Mota, presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas (AOFA), defendendo que Marcelo Rebelo de Sousa devia ter vetado a lei. As críticas estendem-se a oficiais generais reformados e a antigos chefes militares contactados pelo Expresso.

Na mesma noite em que promulgou 16 diplomas das dezenas que terá para analisar no verão, por merecer “ponderação global e inadiável”, o Presidente deixou passar o Estatuto dos Magistrados Judiciais — que permite aos juízes-conselheiros receberem um vencimento superior ao do primeiro-ministro —, mas escreveu uma nota referir que a lei faz acentuar disparidades, e alertou para aquele que considera o caso “mais complexo”: a comparação dos juízes com os militares, cujas carreiras estiveram equiparadas até aos anos 90. “É o acentuar da desigualdade de tratamento em relação a outras carreiras com mais evidentes afinidades, nomeadamente a das Forças Armadas e as das Forças de Segurança”, apontou o Presidente. “Certamente que tal desigualdade virá a ser encarada na próxima legislatura”. Os militares lamentam que o tema seja sucessivamente adiado.