Marcelo responde a críticas dos militares na promulgação do Estatuto do Ministério Público

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou esta terça-feira o Estatuto do Ministério Público com uma nota no site da Presidência da República a reafirmar e a reforçar o que tinha escrito na mensagem de promulgação do estatuto dos Magistrados Judiciais na semana passada, e que suscitou críticas de representantes de militares e de altas patentes - que o Expresso noticiou este sábado.

O presidente tinha assinalado que o aumento dos juízes do escalão mais elevado para um patamar superior ao do primeiro-ministro - com um aumento de €700 mensais, mais do que o salário mínimo - acentuava a "desigualdade de tratamento em relação a outras carreiras com mais evidentes afinidades como as Forças Armadas e Forças de Segurança." A chamada de atenção em prol dos militares acabou por cair mal na instituição militar, como o Expresso noticiou no sábado, e agora o Comandante Supremo das Forças Armadas acaba por responder. Marcelo "sublinha e reforça a chamada de atenção formulada, novamente, na semana passada, para a necessidade da revisão, no início da próxima legislatura, do estatuto de carreiras com características substancialmente idênticas, como, nomeadamente, as das Forças Armadas e das Forças de Segurança".

Os militares ficaram "desapontados" com esta promulgação, segundo o presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas (AOFA), por entender que o Presidente, como Comandante Supremo "devia vetar a lei e explicar porque a vetava", uma vez que não faz sentido dar recados "a um Governo que ainda não existe".

O general Pinto Ramalho, ex-chefe do Estado Maior do Exército, disse ao Expresso que era "chocante" promulgar a lei que aumentava o fosso para com os militares e o almirante Macieira Fragoso acrescentava - também ao Expresso - que a referência aos militares na nota de promulgação era "para que não se dissesse que o Presidente não se interressava pelo problema". Mário Cabrita, tenente-general na reforma, criticava Marcelo por não ter sido mais "interventivo e assertivo". Na nota de publicação, agora do estatuto procuradores, o Presidente dá a entender que não vai deixar cair este tema da agenda.

Novas sociedades imobiliárias avançam

Do pacote de sete medidas despachadas por Marcelo faz ainda parte o regime jurídico das SIGI – as novas sociedades imobiliárias há muito reclamadas pelo setor e que apareceram por conjugação de vontades entre o PS e os partidos de direita.

Estas SIGI são sociedades anónimas serão cotadas em bolsa (no mercado principal ou secundário) e, como as demais cotadas, terão ações admitidas à negociação.

A atividade destas sociedades é maioritariamente o imobiliário (80% dos seus ativos tem de ser composto por direitos sobre bens imóveis) e, em particular, imóveis para arrendamento. Para conferir alguma estabilidade aos investimentos exige-se que os imóveis sejam detidos durante pelo menos 3 anos e, para garantir o apetite dos investidores, exige-se que todos os anos a maior parte dos lucros sejam distribuídos aos acionistas (ou reinvestidos).

A promulgação do Presidente da República faz-se sem notas ou reparos.

Lítigios fiscais: novos mecanismos para a resolução

Outro diploma promulgadoi esta terça-feira é o que estabelece mecanismos alternativos para a resolução de litígios fiscais entre Portugal e outros Estados-membros da União Europeia relacionados com dupla tributação de rendimentos.

Em causa está o diploma que "estabelece mecanismos para a resolução de litígios que envolvam as autoridades competentes de Portugal e de outros Estados-Membros da União Europeia em resultado da interpretação e aplicação de acordos e convenções internacionais para evitar a dupla tributação de rendimentos, transpondo a Diretiva (UE) 2017/1852, do Conselho, de 10 de outubro de 2017", segundo foi publicado na página oficial da Presidência da República.

O diploma foi aprovado em votação final global, no parlamento, em 19 de julho, com votos favoráveis de PS, PSD, CDS-PP, PAN e do deputado não inscrito, Paulo Trigo Pereira, com votos contra de PCP e Bloco de Esquerda (saiba mais aqui).

Alterações ao regime de segurança contra incêndios

As alterações ao regime jurídico da segurança contra incêndios também foram esta terça-feira promulgadas pelo Presidente da República, que salientou "o limitado apoio parlamentar, embora maioritário", que o diploma obteve.

"Referindo o limitado apoio parlamentar, embora maioritário, o Presidente da República promulgou o diploma que procede à terceira alteração ao decreto-lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, que estabelece o regime jurídico da segurança contra incêndio em edifícios", lê-se numa nota divulgada no 'site' da Presidência.

O diploma, que teve origem numa proposta de lei do Governo, foi aprovado em votação final global, no parlamento, em 19 de julho, apenas com os votos favoráveis do PS e do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira. As bancadas do PCP, do BE e do PEV votaram contra, enquanto PSD, CDS-PP e PAN se abstiveram.

Segundo o executivo, a iniciativa surgiu "na sequência da descentralização, para os municípios, da competência para apreciar projetos e medidas de autoproteção, realizar vistorias e inspeções a edifícios classificados na primeira categoria de risco no âmbito da segurança contra incêndios em edifícios".

"Torna-se necessário adequar o atual regime jurídico de segurança contra incêndios em edifícios a esta nova realidade", alegou o Governo.

De acordo com o diploma, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) é a entidade competente para assegurar o cumprimento do regime de segurança contra incêndio em edifícios, "com exceção dos edifícios e recintos que são classificados na 1.ª categoria de risco cuja competência é dos municípios" (saiba mais aqui).

Lei antidopagem: mais autonomia e independência

A lei de antidopagem no desporto, que pretende dar maior autonomia e independência ao laboratório de dopagem, na sequência de recomendações das autoridades internacionais, foi igualmente prmulgada nesta terça-feira.

"O Presidente da República promulgou o diploma que procede à terceira alteração à Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, que aprova a lei antidopagem no desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial Antidopagem", pode ler-se na lista dos diplomas promulgados.

Em 07 de junho, a Assembleia da República já tinha aprovado as alterações, com abstenção do PSD e do CDS-PP, numa revisão que tem, de acordo com o Governo, como "principais objetivos aumentar a capacidade das entidades nacionais antidopagem, clarificando a sua situação orgânica e reforçando a sua independência operacional".

Na mesma nota do Governo, informava-se que ficava ainda "garantida a celeridade de tramitação e a transparência dos processos contraordenacionais e disciplinares decorrentes de violações das normas antidopagem no desporto, através da centralização dos processos contraordenacionais e disciplinares na Autoridade Nacional Antidopagem".

A autoridade antidopagem de Portugal (ADoP) ganha autonomia administrativa relativamente ao Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), sendo unidade autónoma deste, e ficando a funcionar em relação direta com a secretaria-geral da área governativa com competência no desporto (saiba mais aqui).

Luz verde a coimas para quem deite beatas para o chão

Marcelo procedeu, também, à promulgação do diploma relativo à redução do impacto das pontas de cigarros no meio ambiente apesar de "boa parte das suas normas" serem "meramente programáticas" e da data de entrada em vigor do essencial.

Esta foi uma das sete promulgações assinadas por Marcelo Rebelo de Sousa de diplomas da Assembleia da República, conforme informação na página oficial da Presidência da República.

"Chamando a atenção para o facto de boa parte das suas normas -- algumas das quais relevantes -- serem meramente programáticas e de mesmo a entrada em vigor do essencial da parte precetiva só ocorrer dentro de um ano, o Presidente da República promulgou o diploma relativo à redução do impacto das pontas de cigarros, charutos ou outros cigarros no meio ambiente", refere.

Em 19 de julho, o parlamento aprovou um projeto de lei que pune com coimas entre 25 e 250 euros quem atirar pontas de cigarro para a via pública.

O texto final com alterações ao projeto original do PAN, votado em plenário, teve o voto contra do PCP e os votos a favor do PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDS-PP, Verdes e PAN.

Numa declaração de voto, os deputados comunistas afirmaram que os outros partidos "optaram pelo caminho da proibição e punição e aprovaram um texto incoerente, desequilibrado e que, principalmente, vai penalizar as pessoas, sobretudo aquelas que têm mais baixos rendimentos".

Para o PCP, que lamenta que tenha sido retirada do texto a "responsabilização dos produtores, distribuidores e importadores", teria sido preferível ir pela sensibilização da população e "a responsabilização do Governo pela disponibilização de cinzeiros nos espaços públicos" (saiba mais aqui).