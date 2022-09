Marques Mendes: Greve põe ministros a trabalhar às seis da manhã e pode ajudar a maioria absoluta do PS

No seu habitual espaço de comentário dominical na SIC, Luís Marques Mendes avança que o Sindicato Nacional de Motoristas Matérias Perigosas (SNMMP) cometeu três erros de palmatória na intransigência negocial em relação à greve desta segunda-feira. Para o comentador, o sindicato errou na análise, ao não perceber que esta greve é “altamente impopular”, ao pecar pela falta de novidade, ao contrário do que sucedeu em abril, altura em que reivindicou aumentos salariais para 2019 e 2020, enquanto agora o faz para 2021 e 2022.

De acordo com o comentador político, o SNMMP voltou a falhar ao não ter aproveitado a possibilidade de o Governo mediar o conflito, “numa postura de intransigência e teimosia”, o que levou a que o Governo tenha decretado, quarta-feira, serviços mínimos. O que, explicou, “esvaziou” o impacto da greve e travou a vitimização do sindicato. O recurso perdido para os tribunais foi outros dos caminhos errados seguido pelos sindicatos, segundo Marques Mendes, que adverte que o SNMMP teve uma “entrada de leão e uma saída de sendeiro”.

O comentador da SIC reconhece que a ação do Governo é totalmente diferente em relação à greve na Páscoa, quando se revelou “impreparado e amador” — levando a que tenha sido criticado pela opinião pública. "Agora foi muito profissional, assertivo no discurso e na dramatização da situação, além de habilidoso quando no início da semana tentou mediar um conflito que é privado através de uma Convenção Colectiva de Trabalho”.

Para Luís Marques Mendes, o Governo soube ainda transformar um problema numa oportunidade, lembrando que os portugueses “gostam de autoridade” e que esta é uma luta de David contra Golias. “O Governo exagerou no teatro, mas nestas circunstâncias qualquer executivo teria feito o mesmo”. A preocupação em acautelar o serviço público e em minorar as consequências da greve poderá, na opinião do antigo líder do PSD, ajudar o Governo a conquistar a maioria absoluta, ao transmitir uma imagem de credibilidade, depois de aparecer como o Governo das contas certas na crise dos professores.

“Agora surge como o Governo da ordem e autoridade, o que dá muitos votos”, garante, sublinhando que é preciso tensão política para se atingir o objetivo da maioria absoluta. Já a oposição, avança Marques Mendes, fez bem em não estar ao lado dos acmionistas, como aconteceu com o conflito dos professores, mas também, afirma, que o PSD e o CDS não tinham outra alternativa: “Se estivessem no poder, faziam a mesma coisa”, diz, recordando quando Passos Coelho teve a mesma atitude, em 2014, em relação à requisição civil na greve dos pilotos da TAP.

“Esta greve dá jeito ao Governo”, conclui Marques Mendes, que anunciou que o Primeiro-Ministro convocou os seus ministros para estarem preparados a partir das 6 horas da manhã desta segunda-feira para uma reunião de Conselho de Ministros eletrónica, para a eventualidade de falharem os serviços mínimos e ser preciso decretar a requisição civil.

“Se algo correr mal, a responsabilidade é de quem provocou a greve”, avisa o comentador.