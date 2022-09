Defesa insufla orçamento com verba artificial de 60 milhões

Nos últimos meses de 2018, o aumento de 50 milhões de euros para a função pública motivou uma enorme discussão política por não haver margem orçamental para mais atualizações salariais, mas o Orçamento do Estado para 2019 havia de consagrar outro (pretenso) gasto, da mesma dimensão, camuflado nas contas do Ministério da Defesa e que nunca foi debatido: um aumento de 60 milhões de euros na dotação — tanto quanto o país gasta com as Forças Nacionais Destacadas no estrangeiro — para pagar a “onerosidade” dos imóveis afetos à atividade operacional dos ramos. Traduzindo: este valor serve para a tropa pagar ao Estado uma “renda” pela utilização dos quartéis.

A existência desta verba só foi conhecida em junho, com a publicação do DLEO (o Decreto-Lei de Enquadramento Orçamental), mas tem apenas efeitos cosméticos: aumenta os gastos com a Defesa e contribui para os objetivos estabelecidos pela NATO sem sobrecarregar a despesa. Estes 60 milhões de euros entram no Ministério da Defesa para serem devolvidos depois às Finanças.