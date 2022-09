Cristas provoca dissidência no PSD

A líder do CDS convidou para sua mandatária em Lisboa uma militante do PSD com história no partido e teve sorte: Clara Carneiro, farmacêutica e ex-deputada que foi ministra-sombra de Durão Barroso para a Saúde e assessora de Cavaco Silva para a mesma área, aceitou. Pediu a desfiliação do PSD e passou para o outro lado.

“Quis dar o meu apoio à Assunção Cristas, por lhe reconhecer o trabalho desenvolvido”, diz Clara Carneiro ao Expresso. E explica: “Não mudei de partido. Ser mandatária não quer dizer que vá mudar de partido.” Embora confesse que “estava há muito tempo para me desfiliar” por se ter “desgostado um bocadinho” da liderança de Rui Rio, ainda pondera voltar ao PSD “se as coisas se alterarem”.