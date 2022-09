Miguel Pinto Luz critica Santana Lopes: “Vive obcecado com o PSD”

Um (contra) ataque violento de Miguel Pinto Luz a Pedro Santana Lopes. Depois de o agora líder do Aliança ter tecido duras críticas a José Eduardo Martins, ex-secretário de Estado nos governos de Durão Barroso e Santana Lopes, Pinto Luz veio agora acusar o antigo primeiro-ministro de viver “obcecado com o PSD” e de estar dedicado a “fazer críticas vulgares, mesquinhas e totalmente desajustadas”.

Tudo começa com uma primeira publicação de José Eduardo Martins no Facebook. A 26 de julho, o social-democrata assumiu estar arrependido de ter apoiado Rui Rio na contenda com Pedro Santana Lopes. Apesar de versar sobretudo sobre o atual líder do PSD, o ex-secretário de Estado do PSD acabou por fazer uma referência a Santana, dizendo que “quando foi preciso escolher entre Rui Rio e Santana Lopes” não tinha como hesitar.

Ora, Santana não gostou dessa referência. Também no Facebook, o antigo presidente da Câmara de Lisboa faz uma série de sugestões sobre José Eduardo Martins: o mesmo que se julga a “última coca-cola do deserto”, que “nunca ganhou nada [na política], que fez parte do seu Executivo sem nunca se lhe opor, que até o “procurou várias vezes [a Santana]" para fazer negócios não tem agora o direito de o atacar publicamente. “Na escola de comportamento do tempo de Cavaco Silva, quem não sabia, aprendia que não se diz nunca mal de um primeiro-ministro de cujo Governo se fez parte. Pode-se discordar, mas nunca atacar. São regras. Mas há gente que nunca aprende”, escreve.

Para ilustrar o que pensa das críticas de José Eduardo Martins, o ex-primeiro-ministro até se referiu a uma “história horrível” de “outro alguém” que “vestiu, ou vestia, os pais de mordomos, em jantares que dava em casa, para parecer o que não era”. “Um caso extremo, claro”, continua Santana, antes de concluir: “Há pessoas que são capazes de tudo para parecerem o que não são. Fazem tudo, incluindo negarem-se a si próprios e destratarem quem deviam respeitar”, remata.

Quem não gostou do texto de Pedro Santana Lopes foi Miguel Pinto Luz, que nunca escondeu a vontade de suceder a Rui Rio e que se tem aproximado de José Eduardo Martins, presumível apoiante numa eventual candidatura. Para o vice-presidente da Câmara de Cascais, excluído de candidato a deputado nas listas de Rio, esperava-se que, aos “62 anos” e “no auge da experiência e da sabedoria”, Santana Lopes não tivesse este tipo de comportamento.

“Ou consideramos Santana Lopes inimputável, com quem, por regra, não se entra em debate ou confronto; ou nos indignamos e reagimos”, começa por notar Pinto Luz, num texto (também) publicado no Facebook. “A maior vulgaridade deixou-a para o fim, ao fazer uma citação misteriosa, onde alude a uma “história horrível de alguém que vestiu, ou vestia, os Pais de mordomos, em jantares que dava em casa, para parecer o que não era”, não deixando claro o que esta história teria a ver com o José Eduardo Martins”, critica o social-democrata.

“O respeito e a tolerância que nos merece não podem e não serão confundidas com um passaporte para críticas vulgares, mesquinhas e totalmente desajustadas de uma pessoa com a sua história e com o seu percurso”, remata Pinto Luz.

O Expresso procurou obter uma resposta de José Eduardo Martins, que preferiu não comentar o texto de Pedro Santana Lopes.