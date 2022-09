É eleitoralista o Governo perguntar à função pública se está mais motivada do que há cinco anos em véspera de legislativas?

Há um inquérito online que incomodou, em tempos diferentes, a função pública e o Governo. É uma espécie de censos para os funcionários públicos, em que se pretende saber idade, sexo, o que fazem, onde e há quanto tempo. Na teoria, o habitual. Até que se chega à reta final e podem ler-se perguntas sobre a satisfação e motivação dos trabalhadores do Estado no final do mandato do atual Governo em comparação com os cinco anos anteriores. Ou seja, numa era pré-Partido Socialista.

- O período da troika influenciou negativamente a minha motivação no trabalho?

- A reposição dos salários afetou positivamente a minha motivação no trabalho?

- O descongelamento progressivo das carreiras é motivador?

- Sinto-me hoje mais motivado do que há cinco anos?

Foram estas as perguntas da discórdia. Quatro em 40.

É o segundo inquérito do género, sucedendo assim ao de 2015, em que responderam apenas 16 mil pessoas e através do qual se concluiu que 38% dos funcionários que responderam revelavam-se desmotivados, desvalorizando ainda os impactos da austeridade. O que intriga neste tipo de inquérito online é a possibilidade de qualquer pessoa poder responder. Qual é a validade deste resultado? Qual é a garantia de que só respondem funcionários públicos e que os dados não são manipulados?

“Do ponto de vista jurídico, isto é intocável”, explica Dantas Rodrigues, um advogado de Direito Administrativo. “Faz parte dos deveres de um empregador perceber o nível de satisfação dos seus trabalhadores. E, se possível, melhorar as condições de acordo com as respostas dadas. Agora, do ponto de vista ético, já estamos noutro patamar. Independentemente do Governo em funções, a entidade empregadora é sempre o Estado e temos de ter isso em consideração. Neste caso, há aqui um certo desequilíbrio, uma tentativa de se obter uma resposta positiva por parte dos trabalhadores em véspera de eleições.”

O politólogo António Costa Pinto identifica perguntas que “não fazem sentido a nível técnico”, mas sugere normalidade, indicando até que este tipo de caso teria potencial para se transformar em fogo amigo. “Importa desde já perceber se o inquérito foi feito pelos escalões superiores ou se representa apenas a autonomia do organismo que o fez. Se representa apenas essa autonomia e não passou por decisão política, então é algo normal. Agora, não há dúvidas de que há ali perguntas que, do ponto de vista técnico, fazem muito pouco sentido. Em princípio há ali questões a que a resposta é sempre sim. A saliência mediática deste tipo de casos tende sempre muito mais para ser negativa do que positiva. Se houve um objetivo eleitoralista, o questionário vira-se contra quem o fez”, reflete.

Em declarações à agência Lusa, fonte oficial da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) revelou que “a construção do questionário é da responsabilidade da equipa de investigadores” e que teve como referência modelos comuns nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

“A função pública não tem atitudes políticas mais de esquerda ou de direita”, continua Costa Pinto. “Não é significativamente diferente daquilo que é o posicionamento da restante população. Evidentemente vão tender mais a remunerar aqueles que formalmente restauraram os seus salários. O impacto de uma coisa destas é muitíssimo reduzido. Tenho grandes dúvidas, muita dificuldade em acreditar que tenha sido uma medida com objetivo eleitoralista. Aliás, a capacidade de o Governo influenciar este tipo de organismo também é muito pequena.”

O politólogo revela ainda que, para além de ser banal este tipo de procedimento em empresas privadas, estes processos são normais em departamentos da função pública de países como Alemanha e França. “São comuns e, tendo em consideração que nestes países há um grande peso da Administração Pública, são muito importantes.”

Por volta da hora de almoço desta quinta-feira, o inquérito deixou de estar disponível. “Considerando que a elevada visibilidade do assunto em período pré-eleitoral pode comprometer a fiabilidade dos resultados, inviabilizando todo o inquérito e a sua comparabilidade com os resultados obtidos em 2015, o Governo determinou a suspensão temporária do inquérito”, justificou o Ministério das Finanças. A consulta será retomada após as eleições legislativas, marcadas para 6 de outubro.

Esta decisão, aponta Costa Pinto, só vem provar que “as preocupações de ser acusado de eleitoralismo são muito mais importantes do que um qualquer inquérito, independentemente de qual tenha sido a sua origem e objetivo”. E acrescenta: “este caso é muito interessante de ser estudado.”

A Frente Comum congratulou-se com este desfecho e acusa o Governo de falta de cultura democrática. “Aquelas perguntas são altamente eleitoralistas”, diz Ana Avoila, porta-voz dos sindicatos da Administração Pública. “É falta de cultura democrática, é um instrumento eleitoralista, não faz nenhum sentido. É um abuso total do poder instituído. Ainda por cima não tem credibilidade nenhuma: se você quiser responder, também pode ir ao site da DGAEP e conta como funcionário público. E pode ser manipulado. (...) O período da troika foi um período que queremos esquecer, em que se lutou muito, em que se tirou muito aos trabalhadores. Estamos todos lembrados.”

A central sindical diz que as perguntas do inquérito são inéditas. “Isto nunca se passou. Quando se pergunta se se está mais motivado hoje do que há cinco anos, isto é campanha eleitoral, não podemos admitir em democracia, nem o Estado se pode permitir a utilizar o poder para fazer coisas destas. Acho bem que o inquérito esteja em baixo. Tenho dúvidas de que, quando começar a campanha eleitoral e esse tipo de inquérito estiver a vigorar, os partidos não possam fazer uma queixa à Comissão Nacional de Eleições.”