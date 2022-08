SEDES vai analisar programas eleitorais

Em nome de uma maior exigência, a associação SEDES vai analisar, durante o mês de setembro, as propostas dos partidos em dez áreas, que vão do crescimento económico à qualidade da democracia. “O que vamos fazer é ver como cada partido propõe fazer crescer Portugal, para depois ver como se vai repartir esse crescimento socialmente. A nossa preocupação é que Portugal não cresce e o PIB não cresce. Chegámos à tona de água, mas temos de saber para onde vamos nadar. Não podemos é ficar a flutuar”, explica João Duque, presidente da SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social.

Num manifesto, a instituição constituída em 1970 traça um retrato do país e alerta que o nível de exigência e ambição dos eleitores tem de aumentar. “Neste momento em que acaba uma legislatura e os portugueses se preparam para eleger um novo Parlamento e um novo Governo, vimos alertar claramente todos os portugueses para que o nosso nível de exigência e ambição tem de aumentar.” E foca a prioridade para uma nova política económica “que compreenda uma estratégia com ambição e um conjunto de reformas socioeconómicas e políticas que permitam revigorar a democracia e a economia”.

As equipas para analisar as propostas eleitorais estão a ser constituídas e os resultados serão conhecidos antes das eleições. Para a avaliar as diferentes candidaturas, a SEDES coloca dez perguntas e vai ver qual é a resposta que os partidos lhes propõem. As questões abrangem várias áreas: crescimento económico, política fiscal, política orçamental, investimento do Estado, educação, saúde, justiça, produtividade e qualificação da mão-de-obra, envelhecimento e qualidade da democracia.

A análise é certa para os partidos com o assento parlamentar, mas a ambição da SEDES é também avaliar os que tenham hipóteses de chegar ao Parlamento em outubro. “Não estamos a fazer isto contra ninguém, contra contra nenhum Governo. É importante que as pessoas saibam no que vão votar, até para poderem depois exigir ”, frisa João Duque.