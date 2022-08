“Rio ganhou no Conselho Nacional, perdeu no país e reforçou Montenegro”

A guerra interna no Partido Social Democrata, mais visível fora de portas depois da aprovação das listas no Conselho Nacional, foi um dos temas em análise durante o habitual espaço de comentário de Marques Mendes no “Jornal da Noite”, na SIC. “Rio ganhou no Conselho Nacional, perdeu no país e ajudou a reforçar o adversário Luís Montenegro”, avaliou o ex-líder do PSD.

Na opinião de Mendes, Rui Rio ganhou com naturalidade no Conselho Nacional, ao conseguir a aprovação das listas. “Não foi por unanimidade, mas foi com uma votação significativa. Mas isso é normal. Que me recorde, nunca um líder do PSD perdeu uma votação em Conselho Nacional, muito menos quando se trata de mercearia política”, desvalorizou o comentador.

A derrota do presidente dos sociais-democratas, defende Marques Mendes, é essencialmente em duas frentes. Em primeiro lugar, o partido fica numa posição fragilizada junto da opinião pública. “A imagem que nestas semanas saiu para o país é de um PSD ainda mais dividido e de líder ainda mais contestado, até por vários dos seus apoiantes”, como Rui Rocha, o presidente da distrital de Leiria que bateu com a porta e apresentou demissão.

O grande beneficiário da derrocada é Montenegro, conclui Marques Mendes. “Se as coisas correrem mal a Rui Rio, é aquele que se posiciona como seu potencial sucessor. E, neste momento, uma grande parte daqueles que estão descontentes com este processo — ou porque não entraram nas listas ou porque sairam das mesmas — vai engrossar o apoio a Luís Montenegro numa eventual disputa interna daqui a alguns meses”, alvitra o comentador.