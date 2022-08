João Cravinho sobre regionalização: “Não concebo que os partidos não tomem posição”

Depois de meses de debate, estudos e audições, não restam dúvidas ao senador socialista João Cravinho: “A regionalização é absolutamente essencial”, diz em entrevista ao Expresso. O ex-ministro, que nos últimos meses presidiu à Comissão Independente para a Descentralização (CID), criada por acordo entre António Costa e Rui Rio, apresenta agora os resultados de um trabalho terminado em cima da campanha eleitoral, garantindo mesmo que “não concebe” que os partidos — especialmente os que fizeram esforços para que a comissão fosse criada por lei — não tomem posição oficial sobre o tema (ver caixa).

“A questão que se põe agora não é de dizer como foi há vinte anos, mas como vai ser nos próximos dez”, defende Cravinho. “À luz do que está para vir, a regionalização é absolutamente essencial. Creio que o Presidente revelou uma grande capacidade de reflexão e espero que isso seja um fator determinante”. E o Governo? “Encontrámos muito interesse e um espírito de abertura”. Falta que os partidos assumam posição sobre a matéria: “Não quero dizer o que os partidos devem fazer, mas não concebo que haja partidos que perante um problema nacional desta natureza e profundidade não tomem posição. Como cidadão, digo que o problema é de tal forma central e complexo e de certa urgência que espero que todo o sistema político funcione atento a isto”, apela Cravinho.