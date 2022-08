De Marcelo à Constituição: os obstáculos à regionalização

Se as propostas do relatório da Comissão Independente para a Descentralização (CID) avançassem, teriam pelo menos estas cinco dificuldades para ultrapassar. De Belém a São Bento.

A posição de Marcelo

A opinião de Marcelo Rebelo de Sousa pode mesmo ser o primeiro grande problema para os regionalistas. Isso mesmo reconheceu o primeiro-ministro numa entrevista concedida ao Expresso em junho, quando disse querer evitar uma “confrontação” com o Presidente da República para não correr “o risco de comprometer o processo por mais 20 anos”. Ainda assim, Costa admitia que Marcelo pudesse ter “evoluído na sua posição” sobre este assunto. Ou seja, falta a anuência política do Presidente para a reforma mas também a aprovação formal do referendo (e que só pode acontecer depois de também o Tribunal Constitucional dar o seu aval sobre a legalidade da iniciativa).