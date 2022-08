PSD deixa cair proposta de subsídio universal para crianças

O PSD está em convulsão por causa dos lugares para deputados, mas ainda não se ouviu uma voz dos sociais-democratas sobre o programa que o partido vai levar às legislativas, aprovado no Conselho Nacional desta terça-feira, em Guimarães. No documento de 121 páginas, que os conselheiros nacionais votaram sem ler nem apreciar — porque foi distribuído no início da reunião —, Rui Rio desiste da primeira proposta que apresentou em público, de forma estruturada, como líder. Em junho do ano passado, no documento “Uma Política para a Infância”, o Conselho Estratégico Nacional (CEN) propôs acabar com o atual abono de família e criar um subsídio universal para crianças e jovens até aos 18 anos, mas a medida não consta do programa do PSD.

No texto que Rui Rio vai defender na campanha, há uma referência a “um conjunto de propostas” para “fomentar uma discussão alargada”, mas não é dito que a mais emblemática ficou pelo caminho. Afinal, o abono de família que era considerado “complicado e ineficiente” será para continuar, mas reformulado. A universalização das creches “tendencialmente gratuitas” constitui um grande eixo que se mantém. Mas o subsídio anual de 857 euros para crianças até aos seis anos e de metade deste valor até aos 18 anos — o que permitia um “um subsídio acumulado por dois filhos entre o seu nascimento e os 18 anos de €25.734”, segundo o partido —, simplesmente desaparece.