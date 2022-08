Demissões agitam Câmara de Viseu

Joaquim Seixas, vice-presidente da Câmara de Viseu e presidente da concelhia local do PSD, demitiu-se da autarquia. Em causa está, apurou o Expresso, um diferendo entre um vereador da Câmara e o comandante da Polícia Municipal de Viseu, que levou à exoneração deste último. Em pouco mais de um ano a autarquia viseense, liderada pelo social-democrata Almeida Henriques, registou quatro demissões em cargos fundamentais da administração.

A demissão do vice-presidente, que acumulava a direção financeira e a tutela dos bombeiros e da polícia municipal, terá tido origem num diferendo com um vereador. Ao que apurou o Expresso, a “troca de argumentos entre um vereador do executivo e o comandante da Polícia Municipal levou este último a colocar o cargo à disposição”.

O comissário Diogo Duarte, que ocupava o cargo desde setembro de 2014 e tinha sido uma escolha pessoal de Joaquim Seixas, cessou funções na quinta-feira e regressou à PSP de Viseu. A demissão desagradou ao vice-presidente, que renunciou ao cargo esta sexta-feira. Joaquim Seixas, que esteve reunido com Almeida Henriques ao longo da manhã, mostrou-se inflexível no pedido de demissão e, em comunicado, a autarquia justifica a saída com “razões pessoais”. Joaquim Seixas “vai manter-se como presidente da concelhia do PSD”, garante ao Expresso Almeida Henriques, que agradeceu “publicamente a ação do vice-presidente nas diferentes funções que desempenhou no executivo municipal”.

Há meio ano já se tinha demitido a responsável pela comunicação municipal, Dora Santana. Há oito meses demitiu-se o chefe de gabinete de Almeida Henriques, que trocou a vida municipal pela atividade privada depois de quase duas décadas a acompanhar Almeida Henriques, primeiro nas associações empresariais a que este presidiu e, mais tarde, enquanto secretário de Estado no governo de Passos Coelho.

Para o lugar deixado vago no executivo entra Ermelinda Afonso, que figurava em sétimo lugar na lista. O cargo de vice-presidente é assumido por Conceição Azevedo, até aqui vereadora com o pelouro do urbanismo.