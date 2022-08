Eleições: Presidente da República marcou legislativas para 6 de outubro

"O Presidente da República assinou hoje o decreto que fixa para domingo 6 de outubro de 2019 as eleições para a Assembleia da República, o qual seguiu já para publicação em Diário da República", lê-se numa nota colocada no "site" da Presidência.

O chefe de Estado tinha anunciado no dia 7 de dezembro de 2018, após ouvir os partidos, o calendário eleitoral deste ano: eleições na Madeira em 22 de setembro e eleições legislativas duas semanas depois, no dia 6 de outubro - após as eleições europeias de 26 de maio.