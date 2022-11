Marcelo leva quatro diplomas de peso para férias

Marcelo Rebelo de Sousa vai de férias em breve, mas deve levar na bagagem muito trabalho. Segundo o “Jornal de Negócios”, o Parlamento deverá fechar esta quarta-feira quatro dossiês de peso: a Lei de Bases da Saúde, a criação da megabase de dados dos funcionários públicos, as alterações ao Código do Trabalho, alargando o período experimental de jovens ou desempregados, e o “Big Brother” fiscal.

Entre propostas de lei, projetos de resolução e projetos de apreciação parlamentar, a reunião da comissão parlamentar de orçamento e finanças agendada para esta tarde vai fixar a redação final de oito diplomas.

Não é garantido que a Lei de Bases de Saúde passe em Belém, apesar do primeiro-ministro já ter defendido que a solução encontrada no Parlamento respeita as linhas vermelhas traçadas pelo Presidente da República.

O Parlamento deverá fechar hoje também a reformulação e alargamento do Sistema de Informação e Organização do Estado (SIOE). Este diploma vai criar a chamada megabase de dados do Estado sobre os funcionários públicos, e inclui uma exceção para o Presidente da República e para a Assembleia da República. Conforme lembra o “Negócios”, Marcelo Rebelo de Sousa chegou a ser convidado a dar um parecer sobre o diploma do Governo durante o processo de apreciação parlamentar, mas recusou.