Dirigente do PSD sugere aos jornalistas que “cortem os pulsos”

"Queriam sangue? Cortem os pulsos com que anunciaram, durante semanas, o fim do mundo." Foi assim que António Maló de Abreu reagiu na tarde desta quarta-feira aos resultados do Conselho Nacional do partido. Destinatários? Os jornalistas.

Comentando as votações finais das listas de deputados, que foram aprovadas com 18 votos contra e 80 a favor, Maló - que é dos poucos membros da direção do partido que integram as listas, concorrendo em segundo lugar por Coimbra - considerou mesmo que esta é uma "derrota" dos jornalistas, que, defendeu, antecipavam uma "desgraça".

"PSD aprova listas com 18 votos contra e 80 a favor. Uma derrota dos jornaleiros arautos da desgraça. Ponto! Queriam sangue? Cortem os pulsos com que anunciaram, durante semanas, o fim do mundo", escreveu Maló na sua conta de Twitter.

O Conselho Nacional desta terça-feira era aguardado com expectativa, dada a decisão da direção de excluir muitos dos críticos de Rui Rio das listas e o processo conflituoso que levou à elaboração das mesmas. Casos emblemáticos foram os de Hugo Soares, antigo líder da bancada parlamentar, ou Maria Luís Albuquerque, ex-ministra de Passos Coelho, ambos de fora do elenco que se candidata à Assembleia da República em outubro.

No fim de contas, 55% dos eleitos em 2015 acabaram por ficar, desta vez, de fora - ainda assim, avaliou Rio no final da reunião, o Conselho Nacional conseguiu decorrer de forma "razoavelmente pacífica".