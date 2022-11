Transportes. Executivo abre porta a empresas metropolitanas

O Governo vai aprovar em agosto o decreto-lei que permitirá que as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto criem empresas metropolitanas de transportes. Uma legislação que dará às áreas metropolitanas a função exclusiva de autoridade de transporte no respetivo território, com capacidade de planeamento, gestão e fiscalização da totalidade da rede de transportes públicos coletivos. As empresas metropolitanas serão ainda responsáveis por toda a bilhética — ou seja, tanto a gestão como a fixação dos preços.

Mas a possibilidade que o Governo irá agora abrir permite ainda outra novidade: as empresas metropolitanas de transportes serão classificadas dentro do sector empresarial local, mas com a faculdade de participar no capital de empresas públicas de transporte coletivo. Ou seja, trata-se do primeiro passo, não só para a criação de uma autoridade metropolitana única sobre toda a rede de transportes coletivos como também para a transferência da propriedade das empresas de transportes do Estado para a entidade metropolitana. No caso de Lisboa, isso significará, a prazo, a transferência de propriedade tanto do Metropolitano como da Transtejo e Soflusa.

Na apresentação do programa eleitoral do PS, António Costa prometeu “confiar às áreas metropolitanas todo o transporte suburbano, seja fluvial, seja metropolitano, sejam os comboios suburbanos”. E avisou os presidentes das duas áreas metropolitanas que “vão ter mais trabalho”. Neste caso, é trabalho que estes reclamam e agradecem.

Na próxima legislatura o PS promete a “reforma institucional do sector dos transportes públicos, atribuindo às áreas metropolitanas e às comunidades intermunicipais a função exclusiva de Autoridades de Transportes sobre todos os meios de transporte coletivo. Esta opção abrangerá o transporte fluvial, o metropolitano pesado ou ligeiro, o ferroviário suburbano ou outras, esteja a operar atualmente sob gestão direta ou concessionada. Exclui-se unicamente deste âmbito a operação ferroviária de âmbito nacional”. Mais: “Transferir a propriedade total ou parcial das empresas operadoras de transporte coletivo para as áreas metropolitanas/comunidades intermunicipais (...), nos termos que com estas venham a ser acordados.”