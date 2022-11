PSD regressa ao Chão da Lagoa contra “socialistas, comunistas e demais extremistas”

O tom subiu como é costume acontecer nos discursos do Chão da Lagoa,a na Madeira, e ainda mais em ano de eleições regionais e nacionais. Rui Rio prometeu descer os impostos, acusou os socialistas de faltar à palavra e defendeu um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito e para todos, mas a festa era do PSD-Madeira e coube a Miguel Albuquerque fazer os ataques a António Costa, contra a “esquerdalhada”, contra comunistas e colonialistas. O homem que sucedeu a Alberto João Jardim à frente dos sociais-democratas e do governo regional fez questão de lembrar que, “na Madeira, mandam os madeirenses e os portossantenses”.

O ritmo foi marcado pela JSD que, à frente do palco, pulava e cantava o “quem é que não acha que é o PSD que põe a Madeira em marcha”. No meio e entre as bandeiras laranjas, Alberto João Jardim assumia o lugar de militante base e ouvia Rui Rio cantar o “Madeira Livre”. É que o presidente nacional do PSD tem orgulho nas conquistas das autonomias e defende a descentralização no continente. Se o país estivesse regionalizado, a situação do interior seria outra, mas Rio, que começou o dia a dizer que não era bom em sondagens, não vinha apenas para os elogios.

homem de gouveia/lusa

Com a turbulência interna no máximo por causa das listas de deputados para as eleições nacionais de Outubro, o discurso no Chão da Lagoa era a oportunidade para falar da grande promessa do partido: descer os impostos e melhorar os serviços públicos, sobretudo o Serviço Nacional de Saúde. E Rio tem uma ideia clara de como deve ser o serviço público: “tendencialmente gratuito, de acesso garantido a todos” e não apenas para “quem tem dinheiro” ou um “amigo médico”.

E não precisa de esperar pelo dia das eleições para defender estes cuidados de saúde como, segundo sublinhou, faz o PS, que diz que vai fazer tudo isto, mas só depois das eleições quando o podia ter feito nos quatro anos em que foi governo. E não faz, pois, segundo o líder nacional do PSD, não quer e não cumpre as promessas.

Mas no Chão da Lagoa a festa é madeirense e em Setembro há eleições regionais. Miguel Albuquerque, que fechou os discursos, tirou da gaveta a velha estratégia laranja contra Lisboa e pela autonomia. O que era já evidente na decoração da Herdade do Chão da Lagoa, que este ano, além das bandeiras e das barraquinhas de todas as freguesias da região, tinha também cartazes com as caras de Albuquerque e Jardim.

Jardim é parte da estratégia, esteve na festa, pulou e cantou, garantiu que tem andado em campanha pelo partido e que acredita na vitória do partido, mas não exigiu maioria absoluta. E até defendeu Rui Rio, que disse ser um “dirigente partidário um pouco diferente do habitual”. Miguel Albuquerque agradeceu, disse mesmo ter sido uma honra ter feito parte da geração que com Jardim começou a autonomia. Sempre que o nome do antigo líder veio à baila sentiu-se entusiasmo entre a assistência, que não foi tão expressiva como noutras edições.

Inspiração chegou do velho PPD

Nos cartazes e no discurso, a inspiração chegou do velho PPD da Madeira. Miguel Albuquerque falou da Madeira como uma “terra livre”, gritou “abaixo os comunistas e os colonialistas” e recusou a ideia de António Costa para um conselho de concertação das autonomias. A Madeira não precisa disso, não precisa de ficar enclausurada, nem de tutela, afirmou.

homem de gouveia/lusa

Em 43 anos, lembrou, mudou-se a região. E deu os números para confirmar o sucesso: crescimento consecutivo há 71 meses, 7% de desemprego e folga orçamental que permite pagar as reivindicações de professores e dos enfermeiros. Na Madeira, disse, António Costa terá uma derrota a 22 de Setembro e outra a 6 de Outubro, mas não foi ambicioso. A JSD gritou por maioria, Albuquerque cantou, mas nunca disse que era esse o objectivo.

Ganhar à esquerda que, na opinião do presidente do PSD-Madeira, é composta por “um bando de incompetentes que nem conseguem manter uma cidade limpa”. numa referência a Paulo Cafôfo, o candidato independente do PS às eleições regionais e que a única sondagem conhecida coloca a poucos pontos do PSD e com a possibilidade de formar uma geringonça. Paulo Cafôfo foi eleito presidente da Câmara do Funchal em 2013 e 2017, mas deixou a autarquia depois da derrota socialista nas europeias de Maio.

Albuquerque nunca nomeou o adversário, falou de António Costa, falou da esquerda que não é autonomista e lembrou que essa é a mesma esquerda que destruiu um país tão próspero como a Venezuela e que obrigou ao regresso de milhares de emigrantes e luso-descendentes. Os mesmos que, este ano, montaram também uma barraquinha no Chão da Lagoa com arepas e outros pratos típicos da Venezuela. As contas apontam para oito mil regressados, quase todos com direito de voto e com os líderes das associações que entretanto se formaram divididos entre o PSD e o CDS.

Rui Rio e Miguel Albuquerque também passaram por lá na ronda com que começaram a festa, que já foi mais exuberante, mas que ainda anima os militantes e as estruturas locais do partido. E, claro, houve despique, poncha, licores, carne de vinha d'alhos, vinho e espetadas, tiraram-se selfies, houve banda de música e artistas no palco. A tarde fechou com Lucas e Mateus.