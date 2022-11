Matos Rosa fora das listas de deputados do PSD

O antigo secretário geral do PSD Matos Rosa não deverá continuar como deputado à Assembleia da República na próxima Legislatura. O seu nome foi um dos propostos pela concelhia de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, mas ao que o Expresso apurou a direção nacional recusou a sua inclusão.

Na última semana foi noticiada a saída de vários nomes das listas de candidatos. Depois de Maria Luís Albuquerque, antiga ministra das Finanças, Hugo Soares, antigo líder parlamentar, agora Matos Rosa é o próximo nome que também vai ficar de fora.

A decisão foi tomada na passada semana na sequência da reunião das distritais com a direção do partido. Matos Rosa foi secretário geral do PSD e é considerado próximo do ex-presidente do partido, Pedro Passos Coelho.

O processo de escolha e elaboração das listas tem vindo a agitar o partido nas últimas semanas. Para a próxima terça-feira está marcado o Conselho Nacional de onde sairá a composição definitiva das listas. Ainda não se sabe quando vão ser apresentadas publicamente.