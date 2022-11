Marques Mendes sobre os incêndios: Comportamento do Governo foi um “desastre" e Eduardo Cabrita atuou como um “incendiário”

A gestão política que o Governo faz dos incêndios "continua um desastre", afirmou neste domingo Luís Marques Mendes no habitual espaço de comentário durante o "Jornal da Noite" da SIC Notícias. O ex-presidente do PSD referiu que o comportamento do Executivo foi um "desastre" quando dos fogos de 2017, marcado por "descoordenação e incompetância", e também no de Monchique, em que considera ter havido "insensibilidade".

Agora, prosseguiu Marques Mendes, o Governo evidenciou "arrogância e mais arrogância". O comentador acusou António Costa de "sacudir a água do capote" e criticou Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, por criticar "injustificadamente" o presidente da Câmara de Mação, "que se tinha limitado a desabafar com a falta de meios".

O ministro, acrescentou ainda o comentador, também merece reparo por ter criticado a comunicação social a respeito das golas inflamáveis que foram compradas e distribuídas pela Proteção Civil no âmbito do programa "Aldeia Segura". Eduardo Cabrita, disse Marques Mendes, comportou-se como um "incendiário".

O antigo líder social-democrata relaciona a abordargem do Governo com a aproximação das eleições legislativas. "Quanto mais o PS sobe nas sondagens, mais o Governo se torna arrogante e autoritário", referiu antes de concluir: "Assim, o PS não chega mesmo à maioria absoluta", porque "quem quer uma maioria pratica a moderação e o diálogo".

Greve dos motoristas: um “exercício de oportunismo”

A greve dos motoristas de matérias perigosas, agendada para 12 de agosto, foi outro dos temas da atualidade que Marques Mendes comentou. Do seu ponto de vista, a paralisação é um "exercício de oportunismo". O sindicato "só faz greve porque estamos em cima de eleições", numa iniciativa que qualifica como uma "esperteza saloia".

Marques Mendes recordou que, após a greve de abril passado, o sindicato conseguiu aumentos salariais para 2020 e compromissos sobre atualizações nas remunerações em 2021 e em 2022. Em contrapartida, comprometeu-se a prosseguir negociações até 31 de dezembro do ano corrente, pelo que a greve, adiantou o ex-presidente do PSD, corresponde a "mudar de comportamento a meio do processo", o que revela "oportunismo e má fé negocial". Ao contrário da anterior, acrescentou, é uma greve "altamente impopular".



O comentador é da opinião que, desta vez, o Governo tem "tudo planeado" e que haverá serviços mínimos "ambiciosos". Ainda assim, considerou, a greve é um "desafio" ao Executivo" e é "uma arma de dois gumes", da qual tanto poderá sair "reforçado como penalizado". Caso o Governo se mostre "firme" e se "exercer a autoridade", acabará por "sair por cima". Nestes momentos, "os portugueses apreciam autoridade como se viu na crise dos professores", acrescentou Marques Mendes.

Pelo contrário, se o Governo for "tímido, laxista e de meias tintas" poderá terminar "bastante penalizado", situação que terá "consequências eleitorais".

“Não se deve confundir lealdade ao partido com subserviência ao líder”

Com as listas de candidatos a deputados pelo PSD a serem aprovadas nesta semana, Marques Mendes lamentou a exclusão de "várias pessoas que têm mérito para serem deputados, mas que pensam diferente do líder" Rui Rio. "Não é a primeira vez que isto sucede, mas é um erro", criticou o comentador, que acrescentou: "Não se deve confundir lealdade ao partido com subserviência ao líder".

Mais negativo, na opinião de Marques Mendes, é o ambiente de "ruído, balbúrdia e confusão que está instalado" no interior do PSD. E explica: "Primeiro, porque ninguém gosta de votar num partido em balbúrdia permanente; depois, porque as pessoas perguntam: se o líder não consegue governar o seu partido, como há-de governar o país?". O comentador afirma que, neste processo de elaboração das listas sociais-democratas, se salvam as escolhas de diversos cabeças-de-lista, com destaque para os casos de Lisboa, Porto, Leiria, Braga, Santarém, Faro e Aveiro.

As listas do PS não escapam ao olhar crítico de Marques Mendes. Se reconhece "alguma renovação" e "várias mulheres" como cabeças-de-lista, o comentador sublinha como aspecto negativo o "excesso de governantes como candidatos" e aquele que considera ser um ponto "muito negativo", a ausência de Francisco Assis, crítico da solução política da geringonça. "Quando alguém com a qualidade política e intelectual de Assis não está nem no Parlamento Europeu, nem da Assembleia da República, nem no Governo, algo vai mal no reino da democracia", rematou Marques Mendes.