BE e PCP ignoram novo programa do PS (mas já há críticas veementes)

O Bloco de Esquerda não comenta as propostas eleitorais, apresentadas no passado fim de semana pelo primeiro-ministro e líder socialista. E os comunistas não vão além de uma lacónica declaração para dizerem que “o programa contém e insiste, em termos gerais, nas mesmas e conhecidas opções que este partido tem assumido”. Assim vai o estado da ‘geringonça’, no final da legislatura e à beira de eleições legislativas.

As cautelas políticas dos parceiros de esquerda, que permitiram a chegada ao Governo de António Costa contrastam, porém, com a crítica direta feita pelos representantes sindicais - e outros dirigentes setoriais que se transformaram nos maiores críticos dos socialistas.