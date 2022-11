Lista de Lisboa abre caminho ao filho do PM

Passo a passo Pedro Costa, o filho de António Costa, vai fazendo caminho tanto dentro da estrutura do PS como em cargos públicos. E as listas de candidatos às legislativas aprovadas pelos socialistas na semana que passou vão ajudar o filho do primeiro-ministro e líder do PS a subir mais um degrau na sua carreira política.

Pedro Costa não é candidato às legislativas de outubro, mas Pedro Cegonho, o presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, é, em lugar elegível. E isso é uma boa notícia para o filho de António Costa. Pedro Costa é desde as últimas eleições autárquicas o nº 2 da freguesia de Campo de Ourique — com a previsível eleição do presidente desta autarquia para a Assembleia da República, será apenas uma questão de tempo até ser substituído pelo filho mais velho do líder socialista.