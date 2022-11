Poiares Maduro teme mexicanização do regime

Miguel Poiares Maduro reconhece que o líder do PSD “não tem sido muito eficaz” em afirmar-se como uma alternativa política forte ao partido do Governo, afirmando que o que mais teme “é uma mexicanização do nosso regime”. Em entrevista ao “Público”, publicada esta sexta-feira, o social-democrata que integrou simbolicamente as listas do PSD ao Parlamento Europeu, em último lugar, sublinha que há o risco de o PS se transformar “numa espécie de pivot permanente, que está sempre no poder, alternando esse poder com partidos na esquerda ou na direita”, sem que exista uma verdadeira alternância.

Para Poiares Maduro, essa situação agravaria aquilo que “é um padrão do PS, que é o de ocupar o Estado e uma lógica de rendas nessa ocupação do Estado”, lembrando que, no passado, isso levou ao favorecimento de interesses particulares. “Ainda recentemente se manifestou em nomeações cruzadas numa lógica de proximidade claramente excessiva”, adverte, garantindo que se um partido, que tem essa cultura, se tornar dominante, teme “muito a evolução e os riscos para o regime democrático”.

O ex-ministro do PSD, que trocou a política partidária pela vida académica e espera resistir ao impulso do retorno à política ativa, adiante que Rui Rio será o primeiro a reconhecer os resultados negativos nas eleições europeias, mas está convencido de que o líder do seu partido deu alguns passos importantes na captação dos mais jovens ao escolher algumas caras novas para cabeças de lista às legislativas.

“Claro que só colocar jovens como cabeças de lista não chega. O outro desafio era o da diferenciação em termos de mensagem, porque o país necessita de duas alternativas políticas”, diz, acrescentando que António Costa não é o interlocutor que Rio achava que iria ter quanto a acordos de compromisso em áreas divergentes, como a saúde, na relação com os privados e na carga fiscal sobre as empresas.

“A preocupação inicial de Rio era positiva” em relação a algumas reformas de que o país necessita, mas tal exigia “um líder do Governo” que tivesse “uma noção que não fosse o mero oportunismo político”, afiança Poiares Maduro. Questionado se Rui Rio perdeu a sua oportunidade como líder da oposição, adianta que “consumiu demasiado o seu capital político” no esforço de compromissos de regime, “descurando um bocadinho a importância de apresentar também uma alternativa política forte”.

À pergunta se ainda à esperança (para as legislativas), Miguel Poiares Maduro responde ao lado, ao alertar para a volatilidade política na Europa, onde em muito tempo os resultados eleitorais podem ser alterados e os votos transferidos. “Há também um grau de indecisão dos eleitores muito grande até muito próximo das eleições”, conclui.