Costa: é tempo de deixar os profissionais trabalharem e “no final falaremos”

É o momento de deixar todos os profissionais envolvidos no combate às chamas trabalharem para “protegerem as pessoas, salvarem os bens das pessoas e protegerem a nossa floresta”. “Claro, no final falaremos.” As palavras são de António Costa, esta segunda-feira, em declarações aos jornalistas.

“O Governo tem estado a acompanhar a situação desde o primeiro momento, desde sábado”, garantiu Costa, salientando a “grande confiança em todos os profissionais e voluntários que estão a trabalhar”.

Há várias localidades ameaçadas pelo fogo nos distritos de Santarém e de Castelo Branco e a situação poderá piorar durante a tarde face ao agravamento das condições meteorológicas.

"Eu não faço comentários enquanto os incêndios e as operações estão a decorrer e, sobretudo, não digo aos que são os primeiros responsáveis pela proteção civil em cada concelho, que são os autarcas, o que é que devem fazer para prevenir, através da boa gestão do seu território, os riscos de incêndio", disse depois o primeiro-ministro aos jornalistas.

O primeiro-ministro assinalou também que "durante a manhã [o fogo] esteve praticamente dominado", mas "infelizmente as condições atmosféricas não permitiram uma consolidação atempada da situação". "Mas vamos deixá-los trabalhar, acho que é isso que é necessário", sublinhou.