Corrupção. CDS quer proteção para denunciantes e prémios para arrependidos

É um dois em um: entre as propostas para a área da corrupção que o CDS vai incluir no seu programa eleitoral para as legislativas de outubro, constará a criação de um regime para proteger quem souber de casos de corrupção e quiser denunciá-los - mas também a de um “estatuto do arrependido”, com semelhanças à figura da delação premiada.

A primeira parte da proposta, que prevê a criação de um “regime de proteção do denunciante”, foi desenvolvida a pensar nas pessoas que trabalham ou que estão em contacto com uma organização - seja ela pública ou privada - e têm conhecimento de práticas ilícitas, que podem ter a ver com corrupção, branqueamento de capitais ou fraude fiscal, por exemplo.

A proposta do partido é permitir que essas pessoas possam denunciar estes casos sem que tenham de temer represálias, seja dentro ou fora da organização em que trabalham. Será, assim, preciso criar “canais de comunicação adequados” para que as denúncias possam ser feitas em regime de confidencialidade, mas também “introduzir regimes de proteção ao nível laboral” para evitar que os denunciantes sejam depois prejudicados e que vejam as suas progressões travadas como consequência da denúncia.

“Há um muro de silêncio no que toca à corrupção e na criminalidade organizada”, explica ao Expresso o líder parlamentar do partido, Nuno Magalhães. “Na primeira porque há um conluio entre quem corrompe e quem é corrompido, na segunda porque há formas de coação agressivas. Torna-se difícil de detetar e investigar por causa destes silêncios”. E é esse o feedback que o partido tem recebido nos contactos com forças de segurança - para quem defende um reforço de meios - e procuradores, detalha.

Há uma ressalva: para beneficiar deste regime, quem denuncia o crime não pode ter cometido também um crime para obter essa informação, já que o regime “não abrange a obtenção de prova de forma ilícita”.

No caso da criação do estatuto dos arrependidos - há algumas leis, como no caso do tráfico de droga, que preveem atenuantes para estes casos, mas não de forma transversal - a ideia passa por premiar a colaboração de arguidos em processos destes, embora, sublinha o partido, “sem deixarem de ser alvos de censura penal” (mas tornando-a mais leve). Esta será, sublinha o partido, “a melhor forma de vencer o muro da corrupção e as teias complexas que ela própria elabora”.

A ideia parece semelhante à figura da delação premiada, embora numa versão descafeinada e menos agressiva do que a que está prevista na lei brasileira. O Expresso sabe que este reforço do direito premial no que toca aos arrependidos - que o CDS já propôs anteriormente, mas foi chumbado - constará do programa.