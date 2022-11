Centeno em quinto lugar na lista do PS por Lisboa

Está confirmado: Mário Centeno é candidato a deputado nas eleições de outubro na lista apresentada pelo PS em Lisboa. O ministro das Finanças está na corrida à direção do FMI, uma decisão que deverá ser fechada nas próximas semanas, mas até lá integra a lista de candidatos socialistas às legislativas, como quinto pelo distrito de Lisboa. Se entretanto for escolhido para o Fundo Monetário Internacional, Centeno ainda poderá ser substituído na candidatura à Lisboa, pois as listas só têm de ser entregues no Tribunal Constitucional em meados de agosto.

À frente de Centeno na lista da capital surgem António Costa, que volta a ser o cabeça de lista pelo principal círculo do País, Edite Estrela, Ferro Rodrigues e Mariana Vieira da Silva. Note-se a espectacular promoção de Edite Estrela, que se mantém na ribalta socialista desde os tempos de António Guterres. Há quatro anos surgia em nono lugar e agora é a segunda, fazendo cair para terceiro Eduardo Ferro Rodrigues, recandidato à presidência da Assembleia da República.

A lista de Lisboa cumpre a regra de paridade de género. Porém, Helena Roseta, que em 2015 era a primeira mulher indicada, não volta a ser candidata. Não irá, portanto, fazer campanha contra a filha, Filipa, que será a cabeça de lista do PSD por Lisboa.

Entre os nomes que concorrem pelo PS no maior círculo eleitoral do País estão nada menos do que sete dos atuais membros do Governo. Para além do primeiro-ministro, do titular das Finanças e da ministra da Presidência, também são candidatos por Lisboa Graça Fonseca (Ministra da Cultura), João Gomes Cravinho (Defesa), Ana Sofia Antunes (secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência) e Miguel Cabrita (secretário de Estado do Emprego).

Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e presidente da federação socialista de Lisboa, é a ausência mais notória na lista aprovada durante a noite desta segunda-feira.

As candidaturas do PS serão todas aprovadas esta terça-feira à noite na Comissão Política do partido. Para além dos nomes de Lisboa, foram conhecidos esta segunda-feira os candidatos por Setubal, cuja lista é encabeçada por Ana Catarina Mendes, secretária-geral-adjunta do PS. Em Braga, ao que o Expresso apurou, o primeiro nome deverá ser Sónia Fertuzinhos.