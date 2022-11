Vieira da Silva: “PSD é um partido à procura de um autor”

Concorda com Marcelo sobre a existência de uma crise da direita?

Não queria ser comentador do Presidente da República... Mas se hoje falamos de crise da direita, ela é relativamente objetiva; outros poderão dizer que é uma crise dos sistemas partidários, e também terão razão. Não é só uma crise da direita em Portugal, há uma recomposição das famílias políticas europeias, e à escala global, e a crise da direita em Portugal insere-se nessa crise, mas tem aspetos próprios de algum desencontro entre a sociedade e os políticos que representam esse sector. Sou dos que acreditam que a democracia precisa da expressão de todas as dimensões da vida democrática, e se uma dessas dimensões tem menos capacidade de agir e defender os seus pontos de vista, a sociedade fica mais pobre.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)