Cristas, em modo de crise, já baixa a fasquia

O futuro está em aberto. A líder está em risco. A estratégia do partido também. E os patamares vão descendo: neste momento, o objetivo, diz ao Expresso fonte próxima de Assunção Cristas, será conseguir nas legislativas qualquer coisa entre os 6% das europeias e os 8,5% que calculam ter alcançado, em coligação, em 2015. Disso poderá depender a sobrevivência política de Cristas — e um avanço dos possíveis sucessores. Nomes já há.

Se há meses Cristas dizia taxativamente colocar de parte qualquer hipótese de coligação pré-eleitoral com o PSD, defendendo que o CDS deveria mostrar o que vale indo a votos sozinho, a posição aligeirou-se — e agora é a líder centrista que atribui aos sociais-democratas falta de vontade para avançar com um acordo. “Acho que o PSD não quer”, justificou aos empresários que a ouviam esta segunda-feira, num almoço-debate na Câmara do Comércio. A dois meses e meio das legislativas, os dois líderes continuam a correr em pistas próprias.