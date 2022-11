FMI: Centeno na mão dos líderes europeus

António Costa já assume que a ida de Centeno para o FMI é "uma hipótese em cima da mesa", no Palácio de Belém o cenário também já é encarado como possível - e com maior probabilidade depois da reunião dos ministros das finanças do G7, onde Centeno representou a zona euro. Mas a verdade é que, tendo sido lá discutido o tema, tudo ficou na mão dos líderes europeus. Até ao fim do mês, vão ser estes a medir os vários fatores que levarão à escolha de um nome para substituir Christine Lagarde no FMI: equilíbrio regional, político, de género. Uma fonte europeia próxima do processo, ouvida pelo Expresso, admite que é difícil que Centeno fique com o lugar, mas que pode repetir-se o que aconteceu no Eurogrupo: ficar com o cargo, por exclusão de outros candidatos.

O puzzle é complexo, porque a liderança do FMI é das mais desejadas do mundo. Merkel, por exemplo, ainda aposta no holandês Dijsselbloem, mas os países do Sul rejeitam-no. A ministra espanhola da Economia tem a vantagem de ser mulher, mas é jovem no cargo e Pedro Sánchez pode estar à beira de novas eleições. O ex-comissão Olli Rehn tem desvantagem geográfica e muito colada à de banqueiro central. E Centeno, por sua vez, tem contra si o facto de Portugal já ter a liderança da ONU nas mãos - fazendo de Guterres, ironicamente, o seu pior adversário.

Nos corredores de Bruxelas discute-se ainda outro cenário: o de o FMI abdicar do critério da idade, permitindo que outros candidatos com mais de 65 anos desbloqueiem a escolha - e há nomes como o de Draghi e a búlgara Kristalina Georgieva (hoje no Banco Mundial) que podem surgir. Até ao fim do mês, os telefones dos líderes terão que dar fumo branco.

Por cá, a escolha de Centeno seria uma surpresa. Até para Costa, que estava a contar com ele no próximo Governo, sabendo que é um trunfo eleitoral. Mesmo assim, se este se mantiver na corrida ao FMI, Costa abdicará de o manter na equipa. O prestígio e influência valem mais do que os benefícios eleitorais que Centeno possa representar para o PS, admitem fontes governamentais ao Expresso. Mas isso obrigaria a mudar a estratégia para o pós-eleições: ontem, à rádio Observador, o PM admitiu isso mesmo: “Evidentemente teríamos de fazer um Governo diferente daquele que temos”.

Este sábado, Centeno será uma das estrelas da convenção em que o PS vai apresentar o seu programa eleitoral. O ministro das Finanças participará num painel sobre rigor nas contas públicas onde, para além de Mário Centeno, estarão dois dos seus secretários de Estado (Mourinho Félix e João Leão) e o ministro do Planeamento, Nelson de Souza. Nomes a registar numa altura em que o assunto, em relação às Finanças, é se Centeno continuará ou não no Governo, e quem o poderá substituir…