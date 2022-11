Eleitores do PS preferem governar com BE do que nova ‘geringonça’

O acordo parlamentar passou no teste. A maioria dos inquiridos (41%) da sondagem Expresso/SIC (relatório aqui) defende que o Governo da próxima legislatura seja formado por mais de um partido, contra os 37% que acham que um só a governar seria melhor. Mas a maior surpresa é outra: a solução preferida é a de um Executivo que junte Bloco de Esquerda e PS.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)