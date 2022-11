Costa promete mais escalões no IRS para beneficiar classe média

Classe média e famílias jovens e com filhos: serão estes dois dos 'alvos' do Partido Socialista no programa que está a preparar para as legislativas de outubro, através de um novo desdobramento nos escalões de IRS e de novas deduções que se aplicarão consoante o número de filhos.

As prioridades foram apresentadas pelo primeiro-ministro, António Costa, na manhã desta sexta-feira em entrevista à Rádio Observador. A intenção do Governo, confirmou Costa, será reduzir nos impostos sobre o trabalho e aumentar a sua progressividade, aumentando o número de escalões intermédios.

E por falar em futuro, o primeiro-ministro foi questionado sobre aquele que será o do ministro das Finanças, Mário Centeno, que, soube-se esta semana, está na shortlist para presidir ao FMI. “É uma hipótese que não podemos deixar de considerar, mas não era o nosso objetivo e sei que não era um objetivo pessoal [de Mário Centeno]”, resumiu o líder do Executivo. Ou seja, é uma situação diferente da que se verificou quando o Centeno foi candidato à liderança do Eurogrupo, por exemplo - até porque neste cenário a sua continuação como ministro das Finanças era precisamente critério para chegar ao novo cargo, e no caso do FMI Costa deixaria de poder contar com um dos membros mais influentes do seu Governo - “evidentemente teríamos de fazer um Governo diferente daquele que temos”.

Quanto às pastas a atribuir a um futuro comissário europeu, Costa apontou duas áreas como as preferenciais - fundos europeus e orçamento - e confirmou que o eurodeputado Pedro Marques será mesmo uma forte hipótese, como se antecipava desde que se soube da candidatura do ex-ministro a Bruxelas. “Pedro Marques é seguramente um excelente nome e para algumas dessas funções é seguramente a melhor pessoa para as desempenhar”, confirmou.

Sobre a reta final da legislatura e a sua relação com os seus parceiros, Costa foi questionado sobre a que parecia a maior pedra no sapato da ‘geringonça’ - a Lei de Bases da Saúde. Sobre as parcerias público-privadas, que complicaram a aprovação da lei de bases até ao último minuto - e que acabaram empurradas para a próxima legislatura -, disse o primeiro-ministro que não é “defensor” com “entusiasmo” deste tipo de contratos, mas que a lei não os deve proibir. Com uma farpa ao Bloco de Esquerda: “Há uma tendência para uma hipervalorização mediática das posições do BE”. E um ‘mimo’ ao PCP: “Muitas vezes é injusto com o PCP, que teve uma posição altamente construtiva e decisiva para que a lei existisse”.

O primeiro-ministro garantiu ainda que a polémica do ‘familygate’, ou das nomeações políticas de familiares, será “tida em conta” na constituição das listas do PS para outubro, aproveitando ainda assim para lançar um dos soundbites da entrevista: “Só nos filmes é que duas pessoas sem qualquer relação se encontram na prateleira do supermercado e amor à primeira vista”. E ainda teve um momento em que vestiu a pele de comentador político para contornar a pergunta sobre se o PS apoiará uma recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa: “Primeiro é fundamental saber se Marcelo se recandidata. Eu diria que há 99% de hipóteses de se candidatar. Seria incompreensível para 80 dos portugueses que o apoiam [não o fazer]”.