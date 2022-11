Costa desvaloriza relatório do Tribunal de Contas sobre Pedrógão. “Press releases costumam ser mais dramáticos do que a realidade”

"Suposições" e "dúvidas metodológicas". É assim que o primeiro-ministro, António Costa, resume o relatório do Tribunal de Contas que tece críticas muito fortes à atribuição dos fundos nos incêndios de Pedrógão Grande.

Em entrevista à rádio Observador, Costa foi esta sexta-feira confrontado com as conclusões de um documento que defende que os critérios para a atribuição das ajudas foram "imprecisos e insuficientemente divulgados", mas também que não houve uma política coordenada de assistência com base nos donativos. Em resumo, faltou planeamento, controlo e transparência.

Para Costa - que sublinhou por várias vezes que o relatório só lhe chegou esta quinta-feira ao fim do dia e que só leu o que a comunicação social publicou - as conclusões são apenas "suposições". "Do que eu vi na comunicação social não vi que fosse apontado um único caso de má utilização dos fundos. Vi dúvidas metodológicas sobre a situação", apontou. "Dizer que não foram definidos concretamente os objetivos não é correto".

Por entre a defesa do trabalho feito pelo fundo Revita, o primeiro-ministro aproveitou ainda para carregar nas farpas dirigidas ao Tribunal de Contas: "A experiência tem me dito que os press release do TC costumam ser bastante mais dramáticos do que a realidade".