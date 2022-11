Iniciativa Liberal. Ex-presidente do Turismo de Portugal é o cabeça de lista por Lisboa

João Cotrim de Figueiredo, 58 anos, ex-presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal entre 2013 e 2016 vai encabeçar a lista da Iniciativa Liberal às eleições legislativas por Lisboa, onde nasceu, anunciou, esta segunda-feira, o jovem partido que vai a votos pela segunda vez. Carlos Guimarães Pinto, presidente do partido, será o cabeça de lista do partido no distrito, cidade na qual estudou e reside.

O n.º 1 por Lisboa exerceu diversos cargos de gestão em empresas como a Compal e a Nutricafés até 2006, tendo sido ainda diretor-geral da TVI, onde esteve até ao final de 2011. Desempenhou funções de administrador da Jason Associates e da Faber Ventures e foi eleito em 2015 vice-presidente da European Travel Commission, refere em comunicado a Iniciativa Liberal.

João Cotrim Figueiredo declara que “o convite do Carlos Guimarães Pinto foi uma surpresa”, mas diz que o aceitou com entusiasmo. “É tempo de deixar de lado considerações pessoais de comodidade ou conveniência e ir à luta para por as ideias liberais na agenda”, avança em comunicado o candidato, que diz ter encontrado no novo partido gente convicta, como ele, de que Portugal não está condenado ao desenvolvimento medíocre das últimas décadas.

“Acreditamos muito na capacidade dos portugueses de alterar este estado de coisas. Mas, para isso, é preciso que os deixem, que lhes deem a liberdade que os fará sentirem-se donos do seu destino. É isso que queremos ajudar a construir: um Estado capaz de libertar os Portugueses para que eles possam realizar todo o seu potencial enquanto indivíduos e enquanto cidadãos. Um Portugal mais liberal, será um Portugal melhor”, conclui o cabeça de lista.

“O João Cotrim de Figueiredo enquadra-se no perfil de pessoas que queremos trazer para a política: um liberal com ideias consolidadas que tem muito a dar à política, mas que não depende dela. É também uma pessoa completamente alinhada com o nosso projeto político. Tal como fizemos nas Europeias, muitos dos nossos candidatos virão de fora do partido. Vamos envolver na política várias pessoas com percursos profissionais, académicos e de vida muito valiosos, o que nos dá motivação adicional para este caminho que temos estado a construir”, destaca Carlos Guimarães Pinto, 35 anos, natural de Espinho, consultor de empresas e professor universitário convidado no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica.

Nas Europeias, as primeiras eleições a que concorreu, o partido Iniciativa Liberal obteve no distrito de Lisboa dos melhores resultados a nível nacional, nomeadamente na cidade de Lisboa, com 2,04% dos votos e em algumas freguesias acima dos 3%. A nível global alcançou 0,88% com quase 30.000 votos.

A Iniciativa Liberal pretende apresentar listas em todos os círculos, “mostrando-se como um verdadeiro partido nacional”. Carlos Guimarães Pinto refere que a sua escolha para encabeçar a lista pelo Porto “é natural”, por ser o distrito onde estudou e vive, lembrando foi a cidade que deu melhor resultado ao partido em maio último. “Como no passado também agora a revolução liberal começou no Porto, onde a Iniciativa Liberal fez a sua Convenção Fundadora”, adianta o líder e candidato às legislativas, convicto que nas eleições de outubro a Iniciativa Liberal irá melhorar os resultados eleitorais e que será possível o partido ter uma voz liberal no Parlamento.