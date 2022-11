Duarte Cordeiro: “Houve convergência à esquerda em 80% dos projectos-lei”

Duarte Cordeiro, escolhido duas vezes para diretor de campanha eleitoral por António Costa, afirma ao 'Negócios', esta segunda-feira, a sua satisfação com a geringonça e garante mesmo que o PS “ainda tem muito espaço de convergência com os partidos que se posicionam à sua esquerda”. Um dos grandes defensores da aliança à esquerda, o secretário de Estado adjunto e dos Assuntos Parlamentares titula de “muito elevada” o convergência transversal com os aliados de governação ao longo da legislatura, garantindo que, ao contrário do que as aparências, a “regra” foi o entendimento e não a discordância entre o PS, BE e PCP.

Com a aproximação das eleições, Cordeiro diz ser natural que os partidos queiram naturalmente distanciar-se entre si, mas alerta que “não devemos misturar esse natural posicionamento com uma divergência”.

O operacional da geringonça tem lidado com um conjunto de projectos difíceis, como a Lei de Bases da Saúde e a revisão do Código de Trabalho, mas na entrevista ao “Negócios” Duarte Cordeiro optou por minimizar o que separa o PS dos parceiros de governo, lembrando que no debate do Estado da Nação o BE, PCP e Os Verdes “fizeram questão de destacar matérias onde houve convergência”.

Em fim de ciclo legislativo, o socialista apontado como um dos delfins de António Costa considera que “temos bons deputados” e um parlamento “muitíssimo interativo e interventivo”, muitas vezes com enorme pressão mediática. Questionado sobre se admite um problema de imagem pública dos deputados, o secretário de Estado manteve o um tom otimista, acreditando que têm “recuperado”.

“Vivemos um período de crise muito grande e a imagem negativa que muitas vezes se tem da política é indissociável dos períodos de crise. E a imagem política e a confiança nas instituições melhora quando o país começa a recuperar os seus níveis de confiança e a recuperar as condições económicas”, assegura o governante, crente da recuperação da imagem dos políticas, independentemente de haver sempre casos.

Num balanço dos quatro anos de geringonça, adianta que houve 500 projectos e propostas de lei aprovadas, “das quais 95% tiveram o voto favorável” do PS. E destas, cerca de 80% reuniram o voto favorável de todos os parceiros que suportaram o governo. Isto é um nível muito elevado”, assegura, apesar que referir que, como já afirmou o Primeiro Ministro, que em algumas matérias se pudesse ter ido mais longe.

À pergunta de quantos diplomas tiveram a direita junta com os parceiros de governo, Duarte Cordeiro garantiu que só em 5% de tudo o que foi aprovado é que o PS não votou favoravelmente. Algo que desvaloriza.

Sem antecipar o programa político do partido que irá a votos nas legislativas, o presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa do PS afiança, contudo, que a prioridade não é baixar impostos, “é aumentar o investimento público”.

“A clara melhoria dos serviços públicos no imediato”é outro dos eixos centrais apontados por Duarte Cordeiro,