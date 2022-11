Marques Mendes: “O PS depende de si próprio para ter maioria absoluta”

Com base na sondagem Expresso/SIC, divulgada esta sexta-feira, que mostra que a diferença entre PS e PSD aumentou para 15 pontos a três meses das eleições legislativas, Luís Marques Mendes considera que “os partidos do centro direita estão numa crise séria”. No seu espaço de opinião no Jornal da Noite da SIC, este domingo, o comentador sublinhou “a boa notícia para o PS” e pôs a hipótese dos socialistas conseguirem chegar à maioria absoluta. “O PS depende de si próprio para ter maioria absoluta”, disse.

Confirmando-se a vitória de António Costa nas próximas legislativas, o comentador acha que o ministro das Finanças vai continuar no lugar e a liderar o Eurogrupo, “porque tem a presidência portuguesa da União Europeia em 2021”. Como tal, em seu entender, só haverá remodelações depois dessa data e então Centeno “pode sair para uma carreira internacional”, na UE, no Banco Mundial ou na OCDE.

Quanto à popularidade do Presidente da República junto dos eleitores de todos os partidos, com exceção do Bloco de Esquerda, leva o comentador a defini-lo como “Marcelo superstar”. Segundo Marques Mendes, António Costa não deverá apresentar nenhum candidato socialista às próximas presidenciais para “não correr o risco de uma derrota humilhante”.

“O pacote da transparência é uma vergonha”

O comentador também aproveitou o seu espaço televisivo para criticar os deputados da Assembleia da República em geral por proporem uma Lei do Lóbi que “não é consistente nem rigorosa”. E para classificar o pacote da transparência como “uma vergonha”. Segundo Marques Mendes, “o país precisa de uma comissão de ética da Assembleia da República” para combater a corrupção e a falta de ética e acabar com a contínua “desculpabilização” e “conivência” dos próprios deputados. O comentador e ex-deputado social democrata considera que autarcas e deputados acusados ou arguidos em processos crime “devem suspender funções”.

A propósito do financiamento das campanhas eleitorais, o também ex-líder do PSD lembrou que “ninguém dá dinheiro para uma campanha eleitoral de forma inocente”, já que, continuou, “estão sempre à espera de uma contrapartida, e isso condiciona os partidos”.

“Um debate em circuito fechado”

Marques Mendes classificou o debate do Estado da Nação como “um debate em circuito fechado, descolado da realidade e só com chavões”. Porém, no entender de Marques Mendes “o balanço do estado da Nação é globalmente positivo” e apresentou os números comparativos de 2015 e 2018.

Depois de descrever alguns pontos do debate de quinta-feira — tais como o facto de António Costa “traçar não um cenário cor de rosa, mas azul celeste”; os parceiros da coligação defenderem o que houve de bom como mérito deles e o que houve de mau como obra do PS; e a afirmação “pouco credível” de Fernando Negrão que disse que o PSD vai ganhar as eleições — Marques Mendes sublinhou que “estes debates não interessam a ninguém”.