CDS abre guerra fiscal à direita e critica "especulação" do PSD

Quem dá mais? Ou, aliás, quem dá menos (impostos)? Esta semana, sucederam-se à direita as promessas de redução da carga fiscal, uma bandeira que PSD e CDS se estão a esforçar por agarrar com os olhos postos em outubro. Para já, é difícil perceber qual dos partidos oferece propostas mais generosas, até porque, se o CDS usou as contas do próprio Governo para fazer os cálculos à sua devolução de rendimentos, o PSD construiu um cenário macroeconómico próprio — uma opção que os centristas criticam abertamente.

Com Miguel Santos Carrapatoso