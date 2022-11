Rendas excessivas: “Esta liderança do PSD não cede a lóbis”, diz vice de Rio

Os contratos atuais são para rever, se possível. Mas, no futuro, as rendas fixas nas renováveis são mesmo para acabar. A garantia é de Salvador Malheiro, vice-presidente do PSD e porta-voz do partido para área do Ambiente, que, mesmo reconhecendo o peso e a influência de empresas como a EDP, assegura: “Esta liderança do PSD não cede a qualquer tipo de lóbis.”

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)