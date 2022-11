Redução de impostos não é prioridade nem para o eleitorado de direita

É preferível ter melhores serviços públicos ou menos impostos? E ter orçamento equilibrado ou mais investimento do Estado? Preferem crescimento económico ou maior proteção do ambiente? Mais ou menos restrições à imigração? Demorou, mas com a chegada da pré-campanha das legislativas já começa a ser possível posicionar os partidos em algumas das questões mais decisivas da próxima legislatura. O PS tem sinalizado não dar prioridade a impostos, mas ao reforço dos serviços públicos; a direita tenta fazer a diferença numa enorme redução de impostos; os partidos mais à esquerda apostam numa subida do investimento, mesmo que à custa de mais uns pontos no défice e na dívida.

Mas, entre os dois polos, o que preferem os portugueses? A sondagem Expresso/SIC, feita pelo ICS e ISCTE (relatório aqui), colocou os inquiridos perante quatro questões que parecem ser o alfa e o ómega dos programas eleitorais que começam a ser desvendados. A resposta rápida? É que os portugueses preferem... um equilíbrio, uma moderação. Porém, as respostas pormenorizadas merecem atenção. O diabo, costuma dizer-se, está nos pormenores.