PSD. Limpeza nas listas ameaça desmobilizar a campanha

A próxima campanha eleitoral não se avizinha um passeio para Rui Rio. A anunciada e (em parte já concretizada) limpeza nas listas de deputados ameaça estilhaçar o aparelho social-democrata. De norte a sul do país, vão-se multiplicando os sinais de insatisfação e as ameaças de desmobilização num momento decisivo para o partido. “Se afastam toda a gente, ainda querem que façam campanha? Não vai acontecer”, desafia um dos críticos de Rio.

Os focos de contestação vão estar resumidos a “dois ou três casos pontuais”, assegura fonte do núcleo duro do líder. Na São Caetano fazem-se contas à influência dos escolhidos, de forma a garantir que, no terreno, “um ou outro descontente” não ponha em causa o “funcionamento das estruturas”.