Economia: otimismo começou a cair (sondagem)

Se for verdade o lugar-comum de que os portugueses votam com o bolso, então as perspetivas para António Costa (ou para BE e PCP, que fizeram parte da solução de Governo) já tiveram melhores dias. A avaliar pela sondagem SIC/Expresso, cujo relatório pode consultar aqui, a três meses das próximas legislativas, são ainda mais os inquiridos que entendem que a “situação da economia melhorou muito” — 37% — do que aqueles que consideram o inverso — 26%.

Porém, se os dados indicam um sentimento maioritariamente positivo entre os inquiridos (e estável, entre os 37% de fevereiro e os 38% de maio e junho), há uma tendência crescente de respostas negativas.