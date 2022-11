Possível vinda de Trump a Portugal está a ser trabalhada há um mês

A possível visita de Donald Trump a Portugal em agosto - com temas económicos e de segurança na agenda - está a ser trabalhada há cerca de um mês. "É prematuro falar sobre isso", disse ao Expresso o gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. A embaixada dos EUA em Lisboa confirma que "não tem nada a anunciar". Mas a eventual passagem do Presidente dos Estados Unidos por Lisboa no âmbito duma visita à Europa, nomeadamente a Espanha, está a ser acompanhada de perto e com interesse pela Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa convidou Donald Trump há cerca de um ano, quando ele próprio visitou os Estados Unidos. E renovou o convite em novembro, quando ambos se encontraram em Paris, nas comemorações do armistício.

Em junho passado, numa conferência na Fundação Luso-Americana, Marcelo incentivou os norte-americanos a concorrerem a um lugar no Porto de Sines, ombro a ombro com os chineses que gerem o terminal, "um ponto vital para entrar na Europa". como sublinhou o Presidente.

Agora, com Trump a caminho da Europa num contexto de guerra comercial com a China que por sua vez quer usar Portugal como trampolim para o continente europeu, os canais diplomáticos equacionaram, com apoio do palácio de Belém, a visita do Presidente norte-americano a Portugal. O Expresso sabe que, preventivamente, há cerca de 200 quartos reservados num hotel de Lisboa.

Assuntos económicos e relacionados com a base das Lajes constariam da agenda e a TVI noticiou que uma delegação norte-americana terá estado na ilha Terceira, nos Açores, nos últimos dias, a acompanhar um reforço da presença norte-americana nas Lajes.

O Governo português - que a confirmar-se a visita do polémico PR norte-americano terá que gerir uma situação politicamente sensível (sobretudo na relação com os seus parceiros de esquerda) em vésperas de campanha eleitoral - afasta qualquer cenário de reforço extraordinário dos EUA nas Lajes "para além do que resulta da decisão tomada há vários anos de redimensionamento do contingente militar norte-americano" na base.

Caso se confirme a visita, será a primeira de Estado de um Presidente dos EUA a Portugal nos últimos 34 anos. Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama estiveram em Portugal, mas nunca numa visita de Estado oficial. Obama, ainda enquanto Presidente dos EUA, visitou o país em novembro de 2010.