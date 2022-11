PS promete reforçar medidas Simplex na próxima legislatura

A proposta de programa eleitoral do PS em relação à sociedade digital aposta forte no reforço das medidas de desburocratização e desmaterialização no relacionamento dos cidadãos e empresas com o Estado. Por outro lado, os socialistas querem criar "uma tarifa social de acesso a serviços de Internet, a qual permita a utilização mais generalizada deste recurso”.

O objetivo, diz o documento divulgado na noite passada, é “garantir que a população, na sua globalidade, tenha acesso ao serviço de Internet, o qual deve ser configurado como um direito universal e economicamente acessível, eliminando-se situações de discriminação no acesso e na utilização de serviços públicos disponíveis em linha”.

Outra grande aposta é continuar a simplificar a oferta de serviços do Estado aos cidadãos. “Queremos reforçar as políticas Simplex, que é uma imagem de marca do PS”, assume João Tiago Silveira, que dirige o gabinete de estudos do PS e está a coordenar os trabalhos de preparação do programa eleitoral.

O documento, que sintetiza propostas recolhidas durante um conjunto de sessões pelo país, que culminou no sábado passado em Braga, só não é a versão final do programa eleitoral porque ainda terá de ir ao crivo orçamental de Mário Centeno e ser compatibilizado com outras medidas noutras áreas de governação. Mas indicia bem o caminho que os socialistas querem apontar para a próxima legislatura. “A Administração Pública tem de continuar a prestar serviços cada vez mais simplificados, com eliminação de burocracia, custos de contexto e procedimentos inúteis, aproveitando as novas tecnologias para prestar melhores serviços”, resume o responsável socialista. Nesse sentido, um dos objetivos para os próximos quatro anos é assegurar que os 25 serviços da administração pública mais utilizados pelos cidadãos e empresas são desmaterializados, simplicados e acessíveis online.

Na lista de medidas sugeridas pelo PS destaca-se a continuação da eliminação de necessidade de licenças e autorizações, “numa lógica de licenciamento zero”, diz João Tiago Silveira ao Expresso. O caminho, defende, é “cada vez mais fiscalização da atividade, e não colocação de entraves ao início das actividades”.

Por outro lado, se o PS continuar a governar quer declarar guerra a procedimentos, obstáculos administrativos e exigências burocráticas que não resultam de leis mas de praxes e rituais das entidades públicas. Para isso, propõe um programa nacional contra atos, procedimentos e intervenções administrativas inúteis, com uma entidade pública que atue de forma rápida para eliminar essa práticas que só dificultam a vida a cidadãos e empresas. “Pode ser uma entidade já existente ou criada para o efeito. Tem é de atuar na lógica de uma brigada de intervenção rápida”, explica João Tiago Silveira. Por exemplo, se um organismo público pede uma certidão que já existe noutro organismo público, a nova entidade pode intervir para eliminar essa exigência burocrática.

Uniformizar procedimentos, prolongar validade dos documentos

Outro programa proposto pelo PS é o Programa Uniformiza. O nome diz tudo: destina-se a unificar práticas e procedimentos entre entidades públicas, para evitar que diversos organismos tratem os mesmo processos de de forma diferente. Exemplos: nos 308 municípios portugueses há práticas diferentes para licenças de construção, nas centenas de conservatórias do país, há práticas diferentes para questões idênticas - são esses procedimentos que os socialistas se propõem uniformizar.

Por outro lado, o PS quer proibir as entidades públicas de solicitar ou sugerir aos cidadãos e empresas a entrega de certidões e documentos que Administração Pública já tem. A regra terá de ser “Only once” - um determinado documento só é pedido pelo Estado uma vez.

A ideia de balcão único, para eliminar deslocações e burocracias, também é para reforçar e alargar a mais áreas de atuação. Por exemplo, o PS quer criar na próxima legislatura o balcão único da agricultura e da imigração.

A validade dos documentos da administração é outra questão em que os socialistas se propõem intervir, com um programa para aumentar o prazo de validade da generalidade dos documentos e certificados. Por essa via, os cidadãos perdem menos tempo e pagam menos, e diminui a procura sobre os serviços do Estado (nomeadamente na emissão de passaportes).

Algumas das propostas dos socialistas limitam-se a reforçar ou alargar o âmbito de medidas Simplex que já estão em vigor ou já foram anunciadas pelo Governo esta semana.