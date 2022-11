“Maratona” de votações no parlamento em 19 de julho pode ter intervalo para almoço

O parlamento vai fazer, em 19 de julho, uma "maratona" de votações que poderá prolongar-se por cerca de cinco horas, estando a ser ponderado um intervalo para almoço, disseram à agência Lusa fontes parlamentares.

O guião de votações, segundo estimativas dos serviços da assembleia, poderá rondar as 200 páginas, mais do dobro da reunião da última sexta-feira (60), em que as votações se prolongaram por cerca de três horas e foram votados 140 diplomas, entre leis e projetos e propostas de resolução.

Está agendada uma conferência de líderes parlamentares para dia 17 de julho para marcar a reunião da comissão permanente em setembro, o órgão que substitui o plenário em férias, e preparar o último plenário antes das férias e do fim da legislatura, segundo uma fonte da mesa da Assembleia da República.

A conferência de líderes deverá, ainda segundo a mesma fonte, analisar pedidos de várias comissões parlamentares para incluir, por exemplo, propostas de resolução, sem tempos de debate, no guião de votações, estando ainda a ser ponderado um intervalo para almoço, continuando as votações durante a tarde.

O plenário de sexta-feira já começa mais cedo (9h00) do que habitualmente (10h00), sendo as 12h00 a hora regimental para as votações.

Os diplomas que não forem votados nesta última reunião antes do fim da legislatura caducam.