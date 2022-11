Governo e parceiros sociais discutem sexta-feira conciliação entre trabalho e família

O Governo e os parceiros sociais reúnem-se na sexta-feira em sede de Concertação Social para discutir matérias relacionadas com a necessidade de conciliação entre o trabalho e a vida familiar e pessoal.

De acordo com a ordem de trabalhos do encontro enviada esta terça-feira às confederações patronais e sindicais, serão também abordadas questões relacionadas com o diálogo social e com políticas públicas na reunião da Comissão Permanente de Concertação Social.

A reunião contará com a presença da secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade.