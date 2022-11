Primárias no PSD dividem críticos

A ideia foi deixada por Rui Rio num evento público organizado pela JSD e não passou despercebida aos putativos candidatos à sucessão do atual líder do PSD: quando desafiado a pronunciar-se sobre se o PSD deve introduzir a figura de eleições primárias no partido, à semelhança do que fizeram António Costa e António José Seguro, Rio deixou a porta entreaberta. “Primárias permanentemente, não. Agora, de xis em xis anos devemos abrir o partido. Fazer respirar. A próxima [eleição interna] ou as duas próximas podiam ser”.

Dos críticos de Rio que aceitaram falar com o Expresso, apenas Jorge Moreira da Silva, ex-ministro do Ambiente de Passos, apoiou a sugestão do líder do PSD. “Não podemos travar o vento com as mãos. O mundo mudou. É tempo de abrir as portas do PSD àqueles que, apesar de não serem militantes, votam e defendem o PSD”, disse. Miguel Morgado, por sua vez, só quer primárias se servirem para escolher líder das direitas, e Pedro Duarte fala em “experimentalismo” ruidoso.